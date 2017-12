Officiel : Kingsley Coman prolonge au Bayern Munich

Dans : Bundesliga, Foot Europeen.

Comme pressenti par la presse allemande, Kingsley Coman a bien prolongé son contrat au Bayern Munich. L’ailier de 21 ans a signé un nouveau bail jusqu’en 2023 ! « Je suis heureux de pouvoir continuer à représenter ce club pour les prochaines années. Je me sens très bien au Bayern et à Munich », a réagi le Français, qui a visiblement l’entière confiance de ses dirigeants. En effet, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain est considéré comme le successeur de son compatriote Franck Ribéry. Et à Munich, c’est un beau compliment.