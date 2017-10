Officiel : Jupp Heynckes succède à Ancelotti au Bayern

C’est désormais officiel, Jupp Heynckes sort de sa retraite pour devenir le nouvel entraîneur du Bayern Munich. Ce vendredi, le club bavarois a annoncé la nomination de l’Allemand jusqu’à la fin de la saison. Le technicien de 72 ans succède donc à Carlo Ancelotti et au coach intérimaire Willy Sagnol. Rien de surprenant puisque Jupp Heynckes avait révélé une offre du Bayern. Son retour devrait plaire aux supporters et aux joueurs, dans la mesure où son dernier passage avait été marqué par un triplé en 2013 (coupe, championnat et Ligue des Champions).

BREAKING: Jupp Heynckes will take over as #FCBayern head coach until the end of the season. pic.twitter.com/ZEFakBJ6Hp