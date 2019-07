Officiel : Arjen Robben arrête le football

Dans : Bundesliga, Foot Europeen.

En fin de contrat au Bayern Munich, Arjen Robben se tâtait ces dernières semaines sur le fait de continuer sa carrière. Vu son talent et ses derniers matchs où il était apparu très affûté, le Néerlandais ne manquait pas de propositions, pour une pige dans un pays exotique ou un retour aux Pays-Bas. Ce ne sera ni l’un, ni l’autre puisque Robben a annoncé qu’il arrêtait sa carrière à 35 ans. Son palmarès contient notamment 8 titres de champion d’Allemagne, deux d’Angleterre, un d’Espagne et un des Pays-Bas, ainsi qu’une victoire en Ligue des Champions, en plus d’une place de finaliste de la Coupe du monde 2010.