Mercato : Jürgen Klopp s’attaque à une pépite du PSG !

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec le PSG dans un an, El Chadaille Bitshiabu attire de nombreux clubs européens à l’approche du mercato estival.

Utilisé avec parcimonie par Christophe Galtier cette saison au Paris Saint-Germain, le jeune défenseur central El Chadaille Bitshiabu (17 ans) est déjà la cible de plusieurs grands clubs européens dans l’optique du prochain mercato. Il faut dire que malgré quelques prestations difficiles contre Monaco ou encore le Bayern Munich, le natif de Villeneuve-Saint-Georges est un joueur à fort potentiel d’après les scouts des meilleurs clubs européens. C’est ainsi que du haut de ses 17 ans et alors qu’il sera libre dans douze mois, El Chadaille Bitshiabu figure dans les radars de plusieurs tops clubs. C’est notamment le cas de Liverpool, qui cherche à renouveler une partie de son effectif pour relancer un nouveau cycle.

D’après les informations du média britannique Rousing The Kop, le défenseur parisien fait partie des cibles de Liverpool. Les Reds aimeraient recruter El Chadaille Bitshiabu dès le prochain mercato, même s’il sera nécessaire de payer une indemnité de transfert car Jürgen Klopp ne veut pas prendre le risque d’attendre un an de plus qu’il soit libre et possiblement qu’il donne son accord à un autre club. Le manager allemand de Liverpool a des raisons d’être si prudent car Manchester United est également sur les rangs.

El Chadaille Bitshiabu ciblé par Liverpool et Manchester United

Le club mancunien compte déjà Maguire, Lindelof, Varane ou encore Martinez à ce poste mais les deux premiers cités sont invités à partir et El Chadaille Bitshiabu pourrait être recruté pour apprendre dans l’ombre de Varane et de Martinez dès la saison prochaine. De son côté, le PSG n'avait pas vraiment dans l’intention de se séparer de son jeune et prometteur défenseur. Mais dans le cas où il refuserait de prolonger, alors le Paris Saint-Germain n’aura pas d’autres choix que d’étudier les propositions pour s’éviter un départ à zéro euro dans un an.