Mercato : De Jong déjà sur le départ du Barça ?

Dans : Bundesliga.

Toujours dans l'optique de renforcer un effectif déjà impressionnant, le Bayern Munich aurait fait de Frenkie de Jong sa priorité.

Le Bayern Munich est premier de Bundesliga et s'est qualifié haut la main pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Une situation qui ravirait n'importe quel club européen. Pourtant, les dirigeants du Bayern ne sont pas totalement satisfaits. Malgré une place de leader, les Munichois sont loin d'être imprenables en championnat. Avec 3 matchs nuls et une défaite, les champions d'Europe en titre se sont montrés fébriles défensivement, encaissant déjà 21 buts (contre 9 pour Leipzig). Après un mercato estival animé avec les arrivées de Leroy Sané, Douglas Costa, Eric-Maxim Choupo-Moting, Bouna Sarr ou encore Marc Roca, les Allemands espéraient pouvoir assoir leur supériorité sur leurs adversaires grâce à un effectif colossal. Pourtant, quelques mois plus tard, force est de constater que les recrues n'apportent pas de réelle plus-value. Hans-Dieter Flick s'est d'ailleurs exprimé sur ce sujet.

« J'ai souvent expliqué les raisons pour lesquelles l'un ou l'autre avait des difficultés. L'équipe a une philosophie de jeu audacieuse et joue à haute intensité. Cela nécessite un niveau élevé. Ce sont tous des professionnels, chacun a une histoire derrière. Pour les nouveaux joueurs il faut dire qu'ils sont arrivés relativement tard » a déclaré le coach bavarois. Pour compenser le faible apport amené par les nouveaux joueurs, le Bayern Munich aurait ciblé Frenkie de Jong. Déjà pisté par le club alors qu'il était à l'Ajax, le Néerlandais avait préféré rejoindre le FC Barcelone. Selon les informations du journal allemand Bild, les dirigeants allemands ont fait du milieu de terrain leur priorité en vue de l'été prochain. En difficulté financière, le FC Barcelone pourrait bien accepter de vendre son joueur pour une somme importante. Rappelons que les Catalans avaient déboursé 80 millions d'euros pour s'attacher ses services en 2019. Loin du niveau qui était le sien à l'Ajax et gêné par la concurrence de Miralem Pjanić et Pedri, le joueur de 23 pourrait être tenté par la Bundesliga. En cas d'échec dans ce dossier, Bild révèle que le Bayern suit également Eduardo Camavinga, Boubacar Kamara ou encore Florian Neuhaus.