Les joueurs se rebellent, ça chauffe au Bayern !

Dans : Bundesliga.

Par Eric Bethsy

Critiqué et sanctionné pour ses propos envers un arbitre, Julian Nagelsmann est maintenant confronté à des tensions en interne. L’entraîneur du Bayern Munich a le soutien de ses dirigeants. En revanche, ses décisions agacent au sein du vestiaire.

Que le Paris Saint-Germain se rassure, son adversaire en huitième de finale de la Ligue des Champions ne traverse pas non plus la meilleure période de sa saison. Le Bayern Munich s’est imposé au Parc des Princes (1-0) à l’aller la semaine dernière. Mais depuis, l’actuel leader de Bundesliga doit composer avec un contexte de plus en plus difficile.

The Bundesliga standings after matchday 21 📊#MiaSanMia pic.twitter.com/0AdUzouRdl — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) February 20, 2023

Sur le plan sportif tout d’abord, les Bavarois, battus par le Borussia Mönchengladbach (3-2) samedi, sont désormais à égalité de points avec le Borussia Dortmund et l’Union Berlin. De quoi mettre la pression sur Julian Nagelsmann qui vient de recevoir sa sanction. L’entraîneur du Bayern Munich avait sévèrement critiqué l’arbitre après l’expulsion du Français Dayot Upamecano le week-end dernier.

Résultat, le technicien n’a écopé d’aucune suspension grâce aux excuses présentées. Mais la Fédération allemande lui a quand même infligé une amende de 50 000 euros. Le montant est élevé et pourtant, ce n’est sans doute pas le principal souci de Julian Nagelsmann à l’heure actuelle. Car selon les médias Bild et Sport1, le coach du Bayern Munich doit gérer des tensions en interne. L’Allemand garde la confiance de ses supérieurs qui partagent ses idées.

Les joueurs en veulent à Nagelsmann

En revanche, ça chauffe avec les joueurs à qu’il demande davantage. Julian Nagelsmann leur reproche notamment un manque de sérieux et d’intensité contre Mönchengladbach. Remonté, l’entraîneur bavarois a été jusqu’à supprimer un des jours de repos initialement accordés en début de semaine. Ce qui n’a pas du tout plu aux joueurs après un enchaînement de matchs éprouvants. Autant dire que l’ambiance n’est pas au beau fixe à l’approche du match retour face au Paris Saint-Germain le 8 mars.