Le Bayern Munich privé du titre à la dernière seconde ‍!

Dans : Bundesliga.

Par Claude Dautel

Le Bayern Munich a été à quelques secondes de pouvoir fêter son titre de champion d'Allemagne ce samedi en déplacement à Leipzig. Un scénario fou a retardé son sacre probable.

Les supporters bavarois sont passés par tous les états ce samedi, puisque c'est un match totalement qui a repoussé d'une semaine la consécration en Bundesliga. En effet, Leipzig avait pris les devants au score (2-0), mais dans un invraisemblable effort, le Bayern Munich réussissait à renverser la tendance grâce à Dier, Olise et Sané et menait 2-3 à l'entame du temps additionnel. Alors que sur le bord du terrain, les joueurs munichois se préparaient à célébrer ce succès, dont Harry Kane qui pensait pouvoir gagner là son premier titre, Leipzig égalisait par Poulsen alors que l'on entrait dans les ultimes secondes (3-3). Une égalisation qui repoussait la quête d'un nouveau titre pour le Bayern Munich, même si cela n'a pas empêché Müller et ses coéquipiers de fêter ce résultat avec leurs supporters. Il faudrait un scénario encore plus fou pour que Leverkusen passe devant au classement de Bundesliga.