La déclaration surprise sur l'avenir de Benjamin Pavard

Dans : Bundesliga.

Par Adrien Barbet

Souvent critiqué pour son irrégularité, Benjamin Pavard est dans le flou concernant son avenir. Le défenseur français est en fin de contrat en juin 2024 avec le Bayern Munich et pourrait quitter le club allemand. Pourtant, la direction bavaroise apprécie toujours son profil.

Malgré les critiques sur son niveau de jeu, Benjamin Pavard continue d'empiler les matchs avec le Bayern Munich. Le Français a disputé 39 matchs cette saison pour un total de 7 buts inscrits. Son profil polyvalent reste un atout pour Thomas Tuchel, le coach du Bayern Munich. S'il est annoncé proche de certains clubs anglais ou même du FC Barcelone, l'ancien joueur du LOSC va devoir prendre une décision rapidement car il ne lui reste plus qu'un an de contrat en Allemagne. L'idée d'un départ séduit le champion du monde qui a 27 ans, pourrait avoir envie de découvrir un autre championnat. Néanmoins, la direction munichoise ne compte pas le laisser partir aussi facilement.

Le Bayern Munich fait les yeux doux à Pavard

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par FC Bayern (@fcbayern)

Interrogé sur Pavard lors d'un entretien avec le média allemand Abendzeitung, Hasan Salihamidzic n'a pas caché son souhait de conserver l'ancien défenseur du VfB Stuttgart. « Nous allons avoir des discussions et voir comment il se sent. Je n’ai absolument rien contre. Je suis heureux qu’il soit avec nous » a déclaré le directeur sportif du Bayern Munich au sujet de Benjamin Pavard et de la possibilité de prolonger son aventure en Bavière. L'international français (48 sélections) garde une belle cote sur le marché des transferts avec une valeur de 35 millions d'euros selon le site Transfermarkt. Si Pavard décide de ne pas prolonger au Bayern Munich, le club allemand prendra probablement la décision de le vendre afin de récupérer une belle somme pour le remplacer. Reste à savoir quelle sera la suite de l'histoire entre Pavard et le Bayern.