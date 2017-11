Dortmund : Six semaines d'absence pour Mario Götze

On dirait bien que le sort s'acharne sur Mario Götze... Sorti sur blessure à la 78e minute de jeu lors du match fou entre Dortmund et Schalke 04 samedi (4-4), le milieu offensif de 25 ans souffre de « déchirures partielles du ligament supérieur et inférieur de sa cheville ».

L’international allemand sera donc absent pendant six semaines. Un nouveau coup dur pour le joueur du BVB, qui ne retrouvera donc les terrains qu'en 2018 après avoir connu de nombreux pépins physiques au cours des derniers mois, avec notamment « un trouble du métabolisme »...

🤕 Bad news everyone: Midfielder @MarioGoetze sustained partial ligament tears in his upper and lower ankle in the Bundesliga match against @s04_en on Saturday. It is estimated that the 25-year-old will be out of action for approximately six weeks. Get well soon, Mario! pic.twitter.com/pDN7p6h4us