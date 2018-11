Dortmund : L'auteur de l'attentat sur le bus condamné à 14 ans de prison

Dans : Bundesliga, Info, Monaco.

Reconnu coupable des incidents survenus avant le quart de finale de Ligue des Champions contre Monaco en avril 2017, Serguei Wenergold, âgé de 29 ans, a été condamné à 14 ans de prison ferme ce mardi. Le parquet avait réclamé la perpétuité pour son geste. Pour rappel à l’époque, son intention était alors de voir l’action du Borussia Dortmund chuter en bourse, après avoir racheté près de 26.000 euros de produits financiers du club allemand. Il espérait remporter environ 500.000 euros grâce à cela. Un an et demi plus tard, le voilà donc condamné à une lourde peine de prison.