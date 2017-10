Corentin Tolisso, l’autre victime des choix du Bayern

Dans : Bundesliga, Foot Europeen.

Après Willy Sagnol, écarté du nouveau staff du Bayern Munich, un autre Français pourrait subir les conséquences du licenciement de Carlo Ancelotti.

Titulaire indiscutable sous les ordres de l’Italien, Corentin Tolisso a rapidement perdu son statut depuis la nomination de Jupp Heynckes. Le milieu de terrain était effectivement remplaçant contre Fribourg (5-0) samedi en Bundesliga. Et face au Celtic Glasgow ce mercredi en Ligue des Champions, l’ancien Lyonnais est de nouveau annoncé sur le banc.

En effet, le coach allemand lui préfère Thiago Alcantara, Arturo Vidal et Sebastian Rudy. Il faut dire que Tolisso ne peut pas directement communiquer avec Heynckes qui ne parle pas français, et qui se sert de Kingsley Coman comme interprète. Autant dire que ça ne sent pas bon pour la recrue la plus chère de l’histoire du Bayern (41,5 M€ hors bonus), même si l'entraîneur bavarois a tenté de rassurer son joueur le week-end dernier.

Heynckes rassure Tolisso

« Coco a réussi des débuts encourageants. Sa capacité à ratisser les ballons est impressionnante, commentait Heynckes. Dans l'entrejeu, la concurrence est féroce, mais chacun aura du temps de jeu. » Reste à savoir si Tolisso réussira à gagner les faveurs de son nouveau coach, à l’image de son compatriote Coman.