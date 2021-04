BVB : Dortmund fixe le tarif d’Haaland, ça pique

Dans : Bundesliga.

Auteur de 25 buts en Bundesliga cette saison, Erling Haaland sera l’un des grands agitateurs du prochain mercato.

A l’instar de Kylian Mbappé, la star du Borussia Dortmund est très courtisée. Il y a quelques semaines, son agent Mino Raiola a d’ailleurs fait le tour de l’Europe afin de rencontrer les clubs intéressés par Erling Haaland dont font partie le Real Madrid, le FC Barcelone, Chelsea ou encore Manchester City. Sous contrat avec le Borussia Dortmund jusqu’en juin 2024, le Norvégien est loin d’être parti, malgré les nombreux intérêts qu’il suscite. Et pour cause, le Bild dévoile que les dirigeants du Borussia Dortmund ne sont pas obnubilés par l’idée de vendre Erling Haaland, en dépit de sa valeur marchande et de la crise sanitaire, laquelle a eu des effets dévastateurs sur les finances des clubs européens.

Néanmoins, les dirigeants du Borussia Dortmund sont des gens responsables et ils ne s’opposeront pas à un départ d’Erling Haaland en cas de proposition totalement démesurée. Le média allemand croit savoir que le prix de 150 ME a été fixé en interne pour le départ d’Erling Haaland. Autrement dit, si un club européen se présente au Signal Iduna Park avec une offre de cette envergure pour le buteur norvégien de 21 ans, alors il pourrait faire ses valises dès cet été. Un tarif logique au vu du potentiel du joueur et de son efficacité incroyable, notamment en Ligue des Champions. Mais en raison du contexte, on est forcément en droit de se demander si un club lâchera une telle somme d’argent lors du prochain mercato. A la télévision espagnole, Florentino Pérez avait par exemple indiqué qu’il serait impossible, sans la SuperLigue, de recruter Mbappé ou Haaland pour un club tel que le Real Madrid. Difficile d’imaginer que les autres clubs ont plus de ressource, à moins que Manchester City cède à la folie Erling Haaland pour combler le départ de Sergio Agüero. Le prix de départ du géant norvégien a en tout cas été fixé.