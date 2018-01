Bundesliga : Le VfB Stuttgart vire son entraîneur

Suite à la défaite à domicile de Stuttgart face à Schalke 04 samedi (0-2), les dirigeants du VfB ont décidé d'éjecter Hannes Wolf de ses fonctions d'entraîneur.

« Après des discussions intensives, jusqu’à tard dans la nuit, où la situation sportive a été analysée de manière intensive, la décision est prise, Hannes Wolf n’est plus entraîneur du VfB de Stuttgart », a annoncé le club allemand ce dimanche matin. Wolf laisse donc la formation de Benjamin Pavard aux portes de la zone rouge, à la quinzième place de la Bundesliga.

Nach intensiven Gesprächen am gestrigen Abend, bis spät in die Nacht, in denen die sportliche Situation intensiv analysiert wurde, ist die Entscheidung gefallen, dass Hannes Wolf nicht länger Trainer des #VfB Stuttgart ist. pic.twitter.com/a80f07D3cS