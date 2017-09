Bayern Munich : Toujours classe jusqu'à bout, Mister Ancelotti

Limogé ce jeudi de son poste d’entraineur du Bayern Munich, Carlo Ancelotti paye les résultats en demi-teinte de son équipe, et surtout une ambiance qui s’était clairement détériorée dans le vestiaire bavarois. Malgré cela, et comme à son habitude, le Mister est resté classe jusqu’au bout, remerciant via les réseaux sociaux le club du Bayern, son staff, ses joueurs et ses supporters. A 58 ans, l'entraineur italien va désormais devoir attendre un peu avant de tenter un nouveau challenge, lui qui est passé par la Serie A, la Premier League, la Ligue 1, la Liga et la Bundesliga.

It has been a great honour to form part of Bayern’s history. I would like to thank the Club, the Players and it's amazing fans. #MiaSanMia pic.twitter.com/oZ7mLllers