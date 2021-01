Bayern Munich : Lucas Hernandez menace de claquer la porte !

Dans : Bundesliga.

Barré dans la hiérarchie par Jérôme Boateng et David Alaba, Lucas Hernandez refuserait de prolonger au Bayern.

Arrivé en Bavière en 2019 pour 80 millions d'euros, Lucas Hernandez est tout simplement le plus gros transfert réalisé par le club allemand. Mais dans un club du standing du Bayern, même un tel montant ne garantit pas une place de titulaire, et le champion du monde 2018 l'a vite appris à ses dépens. Bien qu'il puisse évoluer au poste de latéral gauche et également dans l'axe, le joueur de 24 ans est barré par une concurrence féroce. À gauche, Alphonso Davies a réalisé une saison exceptionnelle, tandis que dans l'axe, son entraîneur lui préfère la paire David Alaba - Jerôme Boateng. Niklas Süle est même devant le Français dans la hiérarchie. Une situation que le natif de Marseille ne supporte plus. En effet, d'après les informations du journal AS, l'ancien joueur de l'Atletico n'envisage pas de prolonger, à moins que sa situation à Munich n'évolue rapidement.

Lié avec le club allemand jusqu'en 2024, le défenseur a tout simplement refusé la proposition de prolongation de ses dirigeants, réclamant plus de temps de jeu. Le cas Hernandez serait même la cause d'une dispute entre l'entraîneur Hansi Flick et le directeur sportif Hasan Salihamidzic. Ce dernier a réclamé à son coach de donner plus de minutes à l'international français, ne comprenant pas qu'il s'entête avec la paire Alaba - Boateng qui est loin de donner entière satisfaction cette saison. D'autant plus que l'Autrichien, en fin de contrat en juin, quittera le club libre. Si en plus d'Alaba, le Bayern perdait Lucas Hernandez, la situation pourrait vite s'avérer compliquée. Toutefois, il semblerait qu'Hansi Flick ait une autre idée en tête, puisque selon BILD, il aurait téléphoné à Dayot Upamecano pour tenter de le convaincre de rejoindre Munich l'été prochain. Une chose est sûre, en cas de départ, Lucas Hernandez fera l'objet de nombreuses convoitises.