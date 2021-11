Au Bayern, les joueurs non-vaccinés vont le payer

Dans : Bundesliga.

Par Mehdi Lunay

Le Bayern Munich a pris la décision de sanctionner ses joueurs non-vaccinés. En effet, le club bavarois compte pénaliser financièrement ses éléments non-vaccinés touchés par le Covid-19. Joshua Kimmich et quatre de ses équipiers sont visés.

L’affaire avait fait polémique en Allemagne où le pays fait état d’une recrudescence des cas de Coronavirus depuis quelques jours. Joshua Kimmich a clairement fait part de sa volonté de ne pas se faire vacciner contre le Covid-19. Toutefois, le joueur allemand a été placé à l’isolement vendredi après avoir été cas contact de son coéquipier Niklas Süle. C’est déjà la deuxième fois que le milieu du Bayern est placé en quarantaine et son statut vaccinal est sujet à une certaine irritation chez ses dirigeants. Ceux-ci ont du se passer de ses services, souvent fort utiles, à Augsbourg vendredi où le Bayern Munich a concédé sa deuxième défaite de la saison 2-1 face au 16e de Bundesliga au coup d’envoi.

Non vacciné et cas contact, Joshua Kimmich a été placé en quarantaine.https://t.co/JPmLQ3eiEB — RMC Sport (@RMCsport) November 19, 2021

Cinq joueurs dans le viseur

Une absence préjudiciable qui a poussé l’état-major du Bayern Munich à prendre une décision radicale. Le journal allemand Bild am Sonntag informe ainsi que le club bavarois compte sanctionner ses éléments non-vaccinés. Ceux-ci verront leur salaire diminuer en cas de mise à l’isolement sanitaire lié au coronavirus. Une mesure qui vise Joshua Kimmich et ses coéquipiers non-vaccinés. À en croire le journal allemand, cinq joueurs n’ont pas fait le vaccin et sont susceptibles de subir cette sanction. Outre Kimmich, on retrouve deux autres allemands avec Serge Gnabry et Jamal Musiala, le Camerounais Eric Maxim Choupo-Moting et le Français Michaël Cuisance. Leur refus de céder à la vaccination pourrait ainsi leur coûter cher, du moins financièrement pour le moment.