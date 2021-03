All : Un dossier du PSG refait surface, Meunier se fait harceler

Dans : Bundesliga.

Victime de pépins physiques à répétition depuis son arrivée au Real Madrid en 2019, Eden Hazard paierait encore sa blessure à la cheville subie contre le Paris Saint-Germain. A l’époque, le Belge avait été taclé par son compatriote Thomas Meunier, désormais dans le viseur des supporters madrilènes.

Thomas Meunier n’a pas que de bons souvenirs sur les réseaux sociaux. Pendant son passage au Paris Saint-Germain, on se souvient que le latéral droit avait fait l’objet de plusieurs polémiques. Notamment lorsqu’il avait eu la mauvaise idée de « liker » un tifo réalisé par les fans de l’Olympique de Marseille au Vélodrome. Sans surprise, les fidèles du Parc des Princes l’avaient sèchement rappelé à l’ordre. Et quelques années plus tard, revoici Thomas Meunier dans le viseur de nombreux internautes.

L’histoire concerne encore son aventure au PSG, durant laquelle le Belge avait affronté et sévèrement taclé son compatriote Eden Hazard. Résultat, l’ailier du Real Madrid avait été sérieusement blessé, à tel point qu’une opération était nécessaire avec la pose d’une plaque au niveau de sa cheville. Le problème, c’est que l’ancien Lillois multiplie les pépins musculaires depuis cette intervention et selon certains membres de son entourage, tout vient de la fameuse plaque qui a obligé Eden Hazard à modifier sa manière de courir.

La réaction de Meunier

C’est pourquoi des supporters du Real Madrid s’en prennent à Thomas Meunier sur Twitter. « Thomas Meunier a mis un terme à la carrière d'Eden Hazard » ou « Thomas Meunier est un assassin », peut-on lire sur le réseau social. Il faut dire que la fin de saison du Madrilène serait menacée en cas de nouvelle opération pour enlever cette plaque. On parle même d’un éventuel forfait pour l’Euro cet été. Face à cette vague de commentaires désagréables, le joueur du Borussia Dortmund a donc décidé de filtrer les personnes pouvant répondre à ses tweets.