All : Toni Kroos annonce sa retraite internationale

Dans : Bundesliga.

Champion du monde en 2014 au Brésil, Toni Kroos a disputé face à l’Angleterre son dernier match sous le maillot de la Mannschaft. Le milieu de terrain a annoncé sa retraite internationale, souhaitant se consacrer au Real Madrid et à sa famille après 11 ans de présence en équipe nationale. A 31 ans, le dernier natif de l’ex-RDA en sélection aura disputé 106 matchs et inscrit 17 buts avec sa sélection, et il ne sera donc pas de l’aventure de l’Allemagne au Qatar dans un an et demi.