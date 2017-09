All : Ribéry, Tolisso, Coman..les Français s'éclatent à la fête de la bière

Dans : Bundesliga, Foot Europeen, OL.

Comme le veut la tradition c'est le premier samedi suivant le 15 septembre, c'est à dire samedi dernier, que débutait à Munich... l'OktoberFest, la 184e de l'histoire. Et forcément, les footballeurs du Bayern Munich étaient conviés comme toujours aux festivités. C'est ainsi que les joueurs français du club bavarois ont eu droit à une photo dans la célèbre et seyante tenue folklorique locale. Corentin Tolisso, plutôt habitué à la fête des Lumières, a découvert cette tradition que Franck Ribéry et Kingsley Coman connaissaient déjà. James Rodriguez a visiblement lui aussi apprécié cette sortie costumée...