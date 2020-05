All : Neuer prolonge jusqu'en 2023 au Bayern Munich

Dans : Bundesliga.

Manuel Neuer va continuer sa carrière au Bayern Munich, le gardien de but allemand ayant prolongé son contrat.

Il ne restait plus qu’un an de contrat à Manuel Neuer au Bayern Munich, et des rumeurs circulaient sur son possible départ du club bavarois lors du prochain mercato. Mais tout cela est désormais à oublier puisque le leader de la Bundesliga a annoncé ce mercredi que son gardien de but international allemand avait prolongé son engagement de deux saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2023.