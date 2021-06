All : Lewandowski et le PSG mettent le Bayern sous pression

Dans : Bundesliga.

Buteur et cadre du Bayern Munich depuis plusieurs saisons, Robert Lewandowski se verrait bien changer d’air la saison prochaine. Mais ses dirigeants refusent d’entendre parler d’un départ alors que des clubs comme le Paris Saint-Germain se tiennent à l’affût.

Après sept saisons passées au Bayern Munich, Robert Lewandowski commence sérieusement à s’interroger. Le quotidien espagnol As confirme de précédentes informations et indique que l’attaquant souhaite découvrir un nouvel environnement. Il est vrai que l’ancien joueur du Borussia Dortmund évolue en Allemagne depuis 11 ans. On peut comprendre qu’un buteur de son calibre ait envie de se confronter à d’autres défenses. D’ailleurs, Robert Lewandowski avait laissé la porte ouverte à un départ pendant son entretien accordé à Canal+ le mois dernier.

« Je reste ouvert d’esprit, avait-il confié. Aujourd’hui, je me sens très bien au Bayern, la ville est superbe, c’est un grand club… Je reste toujours curieux de connaître une nouvelle langue, une nouvelle culture. Mais est-ce que ce sera dans le football ou après ma carrière ? Moi-même je n’en sais rien. » Si l’avant-centre de 32 ans n’a pas la réponse, ses dirigeants l’ont déjà donnée à sa place. Plusieurs de ses supérieurs ont déjà démenti toute hypothèse de transfert de Robert Lewandowski, à l’image du président Herbert Hainer.

Des cadors à l’affût

« Robert est le meilleur attaquant du monde. Il lui reste deux ans de contrat, et j'espère qu'il restera encore plus longtemps », réagissait le patron bavarois sur le site officiel du Bayern Munich, avant d’envisager une prolongation de son buteur afin qu’il batte un jour le record de Gerd Müller, auteur de 365 buts en Bundesliga. Apparemment, ce n’est pas la priorité de l’homme aux 277 buts réalisations dans le championnat allemand. Il faudra donc suivre son actualité et ses éventuelles sorties médiatiques après l’Euro. Lui qui est annoncé sous la surveillance de plusieurs clubs comme le Paris Saint-Germain, Chelsea, Manchester City et le Real Madrid.