All : Grosse blessure pour Kingsley Coman ?

A six mois de l’Euro 2020, l’inquiétude règne ce mercredi soir autour de Kingsley Coman, sorti sur blessure face à Tottenham.

Et pour cause, l’attaquant de l’Equipe de France et du Bayern Munich s’est blessé de manière très spectaculaire contre les Spurs. Une douleur à l’arrière de la cuisse a provoqué chez l’ancien attaquant du PSG une violente chute, qui laisse augurer une importante blessure à la cuisse voire au genou. Une nouvelle absence longue durée est à prévoir pour Coman, lequel a tout de même pu se relever pour quitter le terrain, mais boitait énormément aux côtés des médecins du Bayern Munich…