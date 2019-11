All : Dortmund songe à virer Lucien Favre pour José Mourinho !

Dans : Bundesliga.

Sixième de Bundesliga après onze journées, le Borussia Dortmund ne parvient pas à obtenir les résultats espérés par l’entraîneur Lucien Favre.

Très apprécié en Allemagne depuis son passage sur le banc du Borussia Mönchengladbach avant son aventure à Nice, le Suisse est en danger. En effet, il ne parvient pas à tirer la quintessence de son effectif et le boss du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke perd patience. A tel point que selon les informations récoltées par France Football, l’avenir de Lucien Favre pourrait bientôt s’écrire loin du Borussia Dortmund puisque le BVB songe à le renvoyer afin de le remplacer par un certain… José Mourinho !

La rumeur est folle, à peine croyable. La piste est pourtant bien réelle selon le magazine, qui affirme que le patron du Borussia Dortmund entretient d’excellentes relations avec l’ancien entraîneur de Manchester United. Avec un chiffre d’affaires estimé à 550 ME et des liquidités confortables grâces aux ventes d’Aubameyang, Dembélé et Pulisic, le Borussia Dortmund a les moyens de ses ambitions. Reste à voir si José Mourinho, sans club depuis son départ de Manchester United et dont le nom est principalement cité en Angleterre ces dernières semaines, serait chaud pour découvrir, à 56 ans, un nouveau championnat à savoir la Bundesliga allemande. Une rumeur d’autant plus excitante qu’en parallèle, le Bayern Munich songerait fortement à un certain Pep Guardiola (Manchester City) pour la saison prochaine…