All : Dix ans plus tard, Ribéry et Robben vont quitter le Bayern !

Dans : Bundesliga, Mercato, Foot Europeen.

C’est une grande page de l’histoire du Bayern Munich qui va se tourner en fin de saison.

Effectivement, dix ans et demi plus tard, Arjen Robben et Franck Ribéry vont quitter le champion d’Allemagne en titre. C’est ce que le président bavarois Uli Hoeness a annoncé ce dimanche après-midi, lors d’une visite dans un fan-club de Bavière. Impliqué sur seulement deux buts cette saison, Franck Ribéry est clairement à la peine depuis quelques semaines.

Arjen Robben aussi. D’ailleurs, le Néerlandais a officialisé la nouvelle, contrairement au Français. « C'est ma dernière année au Bayern. Ce furent dix années merveilleuses » a expliqué l’ancien du Real Madrid. Autant dire que le prochain mercato estival sera bouillant au Bayern Munich…