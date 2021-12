All : Des doutes sur Messi, Lewandowski s’explique

Dans : Bundesliga.

Par Eric Bethsy

Au moment d’obtenir son septième Ballon d’Or, Lionel Messi avait demandé à France Football de décerner la précédente édition (annulée) à Robert Lewandowski. Des propos pas forcément sincères selon l’attaquant du Bayern Munich. A moins qu’il ne s’agisse d’une mauvaise traduction, comme le Polonais l’indique.

Fier de remporter le septième Ballon d’Or de sa carrière, et de marquer encore un peu plus l’histoire du football, Lionel Messi n’avait pas oublié Robert Lewandowski dans son discours. L’attaquant du Paris Saint-Germain ne cachait pas sa déception pour son concurrent qui, selon lui, aurait mérité de remporter l’édition 2020 finalement annulée en raison de la crise sanitaire. C’est pourquoi l’Argentin avant lancé un message à l’organisateur de la récompense.

« Je crois que tu mérites ton Ballon d'Or pour l'année dernière, avait déclaré Lionel Messi au Théâtre du Châtelet. Tout le monde était d'accord sur le fait que tu étais le grand gagnant. Tu l'as gagné l'an passé, tu l'as mérité, j'espère que France Football va te le donner pour que tu puisses l'avoir chez toi parce que c'est vraiment toi qui l'as gagné. Ce n'est pas possible à cause de la pandémie pour l'instant mais je pense que tu mérites de l'avoir chez toi. » Touché, le buteur du Bayern Munich avait remis en cause la sincérité du Parisien sur une chaîne polonaise. Avant de dénoncer une erreur d’interprétation. Ce qu’il a d’ailleurs confirmé dans les colonnes de Bild.

« Un beau moment dans ma carrière »

« Les mots de Messi à mon égard m'ont vraiment touché, a répété Robert Lewandowski. Ce n'étaient pas des mots vides, c'était un beau moment dans ma carrière. Je n'ai parlé que quelques mots avec Leo en face à face, car mon espagnol n'est pas si bon. J'ai parlé avec Kylian Mbappé en anglais, il a ensuite traduit pour Leo. C'était une grande soirée. Ce que je dois faire pour gagner le Ballon d'Or ? C'est une question de petits détails, tout doit être en place. Ce que je peux garantir, c'est que je vais continuer à faire mon travail et à apporter mes meilleures performances. » Autrement dit, le Polonais n’attendra pas un beau geste de la part de l’hebdomadaire.