250 ME pour Wirtz, le Bayern Munich a perdu la tête

Réputé pour sa gestion prudente, le Bayern Munich va casser sa tirelire cet été. Le cador allemand prépare un énorme investissement pour le milieu offensif du Bayer Leverkusen Florian Wirtz, qui pourrait faire l’objet du plus gros transfert de l’histoire bavaroise.

Pour le Bayern Munich, récupérer le trône en Bundesliga ne suffit pas. Le probable champion d’Allemagne espérait mieux, surtout en Ligue des Champions où son parcours s’est arrêté après la confrontation face à l’Inter Milan en quarts de finale. C’est sans doute l’une des raisons pour lesquelles le club bavarois veut frapper fort cet été. Alors que le directeur du football Max Eberl et le directeur sportif Christoph Freund sont chargés de dégraisser et de remplir les caisses, les deux anciens patrons Karl-Heinz Rummenigge et Uli Hoeness se chargent personnellement du cas Florian Wirtz.

Le milieu offensif du Bayer Leverkusen est devenu leur priorité absolue en vue du mercato estival. Et tant pis si ce recrutement ne correspond pas à la politique du Bayern Munich. L’ogre allemand, réputé pour sa gestion prudente, se prépare à miser un montant ahurissant sur ce dossier. Le journal L’Equipe parle d’un transfert à 125 millions d’euros (hors bonus), supérieur à celui de Harry Kane (100 M€), un record dans l'histoire du club, sans compter les 125 millions d’euros de salaire promis au meneur de jeu sur les cinq ans de contrat offerts. Le Bayern Munich serait donc disposé à lâcher 250 millions d’euros pour attirer Florian Wirtz !

Autant dire que les Bavarois n’ont pas intérêt à se tromper sur ce coup. Cette opération mettrait aussi l’international allemand sous pression, lui qui espère quitter une équipe du Bayer Leverkusen incapable de confirmer après son incroyable saison en 2023-2024, et bientôt privée de son entraîneur Xabi Alonso fortement annoncé au Real Madrid. D’ailleurs, le quotidien sportif n’écarte pas une possible concurrence madrilène pour le milieu offensif qui fêtera ses 22 ans samedi.