240 millions d'euros, Arsenal menace encore le Real Madrid

Dans : Foot Europeen.

Par Quentin Mallet

L'été prochain, Arsenal compte offrir trois stars du Real Madrid à Mikel Arteta via une opération à 240 millions d'euros. L'objectif est clair, les Gunners veulent enfin remporter une Premier League après plusieurs années à lutter pour le sacre final.

Cette saison, Arsenal est l'une des équipes les plus impressionnantes. Dauphins d'un Liverpool imprenable en Premier League et encore en course pour atteindre la finale de la Ligue des champions, les Gunners font preuve d'une régularité frappante. Toutefois, cela ne suffit toujours pas pour remporter un championnat domestique qu'ils convoitent depuis longtemps. Afin de donner de meilleures armes à Mikel Arteta en vue des échéances de la saison prochaine, la direction des Canonniers a décidé de sortir le chéquier pour recruter trois stars du Real Madrid.

Arsenal fait son marché au Real

Arsenal en larmes, l'Arabie Saoudite explose les compteurs https://t.co/pRxoIZa3kX — Foot01.com (@Foot01_com) April 24, 2025

Après avoir facilement éliminé le Real Madrid de la Ligue des champions lors des derniers quarts de finale, Arsenal veut remuer le couteau dans la plaie en venant faire son marché là-bas. Selon les informations de Fichajes, les Gunners préparent une opération de grande envergure pour recruter Rodrygo, Eduardo Camavinga et Arda Güler. Un package de 240 millions d'euros pour les trois joueurs est évoqué par Football Transfers. Les trois stars des Merengue font face à une certaine frustration dans le management de Carlo Ancelotti et ne seraient pas contre un départ l'été prochain si c'est pour rejoindre un projet plus cohérent.

Arsenal compte bien profiter des récents remous et du chantier à venir au Real Madrid pour les convaincre de venir à Londres.Le média espagnol nuance toutefois en expliquant que le club espagnol n'a pas forcément besoin de vendre, ni de se séparer de l'un de ces trois joueurs. Sauf si une offre irrefusable arrive sur la table. Offre qu'Arsenal semble prêt à mettre sur papier et l'envoyer direction le club de la capitale de l'Espagne.