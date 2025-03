15 départs à Manchester United, le mercato sera violent

Dans : Foot Europeen.

Par Quentin Mallet

La très mauvaise saison de Manchester United lui vaut de recevoir un flot incessant de critiques. Même les plus grandes légendes du club s’y mettent, à l’image de Wayne Rooney, complètement dépassé par les événements.

Cette saison, Manchester United semble avoir touché le fond. Depuis plusieurs années, le club des Red Devils ne fait plus peur à personne. L’arrivée d’Erik ten Hag en 2022 pour tenter de relancer la machine ne change rien et les Mancuniens perdent, pendant cette période, un tiers de leurs matchs. En octobre dernier, après une mauvaise série de résultats, le technicien néerlandais est viré et remplacé par l’entraineur en vogue, Ruben Amorim. Problème, sous la houlette du coach portugais, lequel cartonnait tout avec le Sporting CP, Manchester United n’y arrive pas non plus. Déjà 9 défaites en 28 matchs et une place au chaud dans le ventre mou de la Premier League. Forcément, un tel constat attriste les grandes légendes du club, à commencer par Wayne Rooney. L'ancienne gloire mancunienne n’a pas hésité à tacler son ex-club, le tout avec un ton désemparé.

« 10 à 15 joueurs devraient quitter le club »

MU : Amorim contre-attaque, Rooney ne peut pas suivre https://t.co/o042fWydbO — Foot01.com (@Foot01_com) March 3, 2025

« Je pense que 10 à 15 joueurs devraient quitter le club. Je ne garderais que Bruno et Kobbie Mainoo. Il y a une culture au club où il est trop facile de perdre des matchs et où les joueurs se précipitent pour dire : ’Au suivant !’. Il faut juste faire preuve de caractère et se battre sur le terrain. C'est pénible à regarder, ça fait mal. Après avoir passé autant d'années à Manchester United, je veux que l'équipe réussisse, j'ai mes enfants au centre de formation, et ça fait mal de les regarder jouer », a expliqué Wayne Rooney. Celui qui a inscrit 253 buts et délivré 140 passes décisives en 559 matchs avec les Red Devils est complètement dépirmé devant les mésaventures de son club de – presque – toujours.