Nice - Go Ahead Eagles : les compos (21h00 sur Canal+ Foot)

Europa League22 janv. , 19:58
parAlexis Rose
7e journée de l’Europa League :
La compo de l’OGC Nice : Dupé - Oppong, Bah, Mantsounga, Abdi - Vanhoutte, Abdul Samed - Cho, Louchet, Tiago Gouveia - Kevin Carlos.
La compo de Go Ahead Eagles : De Busser - Deijl, Meulensteen, Kramer, James - Linthorst, Twigt - Sivertsen, Breum, Suray - Edvardsen.

22 janvier 2026 à 21:00
Nice
Vanhoutte10'Antunes Gouveia41'
2
0
Go Ahead Eagles
Chronologie
Composition
Statistiques
But
41
T. Antunes Gouveia
NiceNice
Carton jaune
27
C. Twigt
Go Ahead EaglesGo Ahead Eagles
But
10
C. Vanhoutte
NiceNice
Derniers commentaires

Une très mauvaise surprise attend Fofana à l’OL

faut mettre les deux fleches a droite et a gauche

EL : L’OL valide sa place pour les 8es de finale avec brio

J'ai subi le match ... Je l'ai trouvé tellement looong ... Après j'ai la crève et à 18h45, ça peut jouer 😂

Le PSG a raté son mercato, Dugarry dézingue Campos

Absolument pas... On fait 1/2 face a Dortmund et on est éliminé alors qu'on fait 5 poteaux face a Dortmund sur les 2 matchs. In fait une bonne saison en 2024...

EL : L’OL valide sa place pour les 8es de finale avec brio

Pas un match fou à regarder il faut retenir les 3 points on sans contentera.

EL : L’OL valide sa place pour les 8es de finale avec brio

Bravo l'OL ! Une victoire totalement méritée ! ^^

