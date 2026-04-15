EL : Programme TV et résultats des quarts de finale retour

LdC : Le Bayern arrive pour le PSG

Etonnamment les medias s accordent a dire que le PSG a galeré en deuxieme hier, pourtant ça s est terminé par un clean sheet et une victoire 2/0... Ce que je constate c est que le Bayern aussi fort sont ils ds le jeu, ils concedent enormement d occasions ; a l aller le Real n en met qu un, mais c est Neuer qui sauve le Bayern plus d une fois, il termine d ailleurs homme du match. La il fait d autres arrets decisifs mais s en prend 3.... Le PSG aura des opportunités, qu il faudra saisir.