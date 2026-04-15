EL : Programme TV et résultats des quarts de finale retour

Paris a une revanche à prendre. Bayern nous a battu lors des qualifications. paris sait comment les jouer
Etonnamment les medias s accordent a dire que le PSG a galeré en deuxieme hier, pourtant ça s est terminé par un clean sheet et une victoire 2/0... Ce que je constate c est que le Bayern aussi fort sont ils ds le jeu, ils concedent enormement d occasions ; a l aller le Real n en met qu un, mais c est Neuer qui sauve le Bayern plus d une fois, il termine d ailleurs homme du match. La il fait d autres arrets decisifs mais s en prend 3.... Le PSG aura des opportunités, qu il faudra saisir.
Tu ferais mieux de ne pas écrire... Heureusement que le ridicule ne tue pas 😝
L'Equipe21 est en chute libre... et pourtant... on en fait pas tout un plat sur Foot01 et chez les autres scribouillards. ^^
C'est presque le prix de l'OM ! ^^
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|59
|28
|19
|2
|7
|54
|27
|27
|53
|29
|16
|5
|8
|49
|34
|15
|52
|29
|16
|4
|9
|58
|38
|20
|51
|29
|15
|6
|8
|43
|29
|14
|50
|29
|14
|8
|7
|49
|41
|8
|49
|29
|15
|4
|10
|50
|43
|7
|43
|28
|12
|7
|9
|46
|34
|12
|38
|29
|9
|11
|9
|38
|44
|-6
|37
|29
|10
|7
|12
|39
|39
|0
|36
|28
|10
|6
|12
|37
|43
|-6
|35
|29
|8
|11
|10
|37
|45
|-8
|33
|29
|9
|6
|14
|25
|39
|-14
|29
|29
|6
|11
|12
|24
|37
|-13
|28
|29
|7
|7
|15
|34
|56
|-22
|24
|29
|5
|9
|15
|23
|37
|-14
|19
|28
|4
|7
|17
|24
|45
|-21
|15
|29
|3
|6
|20
|26
|63
|-37
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