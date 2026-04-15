Europa League

EL : Programme TV et résultats des quarts de finale retour

Europa League16 avr. , 00:00
parAlexis Rose
0
Quarts de finale retour de l'Europa League :
Jeudi 16 avril
18h45 : Celta Vigo - Fribourg (0-3 à l'aller) sur Canal+ Foot
21h00 : Aston Villa - Bologne (3-1 à l'aller) sur Canal+ Sport
Betis Séville - Braga (1-1 à l'aller) sur Canal+ Live 4
Nottingham - FC Porto (1-1 à l'aller) sur Canal+ Foot
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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