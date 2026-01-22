ICONSPORT_283063_0019

EL : L’OL valide sa place pour les 8es de finale avec brio

Europa League22 janv. , 20:39
parAlexis Rose
10
7e journée de l’Europa League :
Stade du Wankdorf.
Young Boys - OL : 0-1.
But : Maitland-Niles (45e+1) pour l’OL.
Grâce à un but de Maitland-Niles en première période, l’Olympique Lyonnais a dominé les Young Boys de Berne (1-0) pour valider sa place pour les 8es de finale de l’Europa League.
Déjà assuré de participer à la phase finale de l’Europa League, le club rhodanien voulait valider son ticket pour les 8es de finale avant l’ultime journée. Sauf qu’en début de match, l’OL se faisait peur, Descamps étant sauvé par sa barre transversale sur une frappe de Sanches (21e). Par la suite, Lyon se réveillait, Moreira se procurait la première grosse occasion des Gones, mais Keller sortait un bel arrêt (36e). Et juste avant la mi-temps, c’est Maitland-Niles qui ouvrait la marque ! Profitant des largesses défensives de Virginius, le défenseur anglais trouvait le chemin des filets en force du gauche suite à un joli crochet dans la surface suisse (0-1 à la 45e+1).
À l’heure de jeu, les Young Boys pensaient égaliser, mais le but de Sanches était refusé pour un hors-jeu de Cordova, qui faisait action de jeu (62e). Puis Kluivert se montrait décisif pour sauver les siens (76e), et Fassnacht donnait des sueurs froides à Descamps (79e), mais l'OL s'en sortait indemne jusqu'au coup de sifflet final (0-1).
Grâce à cette sixième victoire en sept journées, l’OL conserve sa première place et valide d’ores et déjà sa place pour les 8es de finale de l'Europa League, sachant que le Betis a perdu dans le même temps. Une vraie bonne nouvelle pour les hommes de Paulo Fonseca, qui éviteront donc le piège des barrages.
10
Loading