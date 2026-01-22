ICONSPORT_279655_0005

Berne - OL : Les compos (18h45 sur Canal+ Live10)

Europa League22 janv. , 17:41
parQuentin Mallet
La rencontre entre l'Olympique Lyonnais et les Young Boys Berne n'étant pas diffusée en France à cause de la présence de Plus500, sponsor maillot de l'équipe suisse, il faudra se rendre sur Canal+ Live10 ou sur la chaîne Youtube de l'OL pour écouter le match en live audio.
Young Boys Berne :
Keller - Janko, Wuthrich, Lauper, Benito - Raveloson, Fernandes - Males, Sanches, Virginius - Cordova
OL :
Descamps - Maitland-Niles, Kluivert, Mata, Tagliafico - Merah, Tessmann, Morton - Karabec, Sulc, Moreira
Derniers commentaires

Berne - OL : Les compos (18h45 sur Canal+ Live10)

Pas de tolisso!!!! Il n'a pourtant pas joué le dernier match, je suis surpris.

EL : Berne-OL, ce sera sur Canal+ Live10

perso, ça sera un commentaire espagnol ou anglais.

L’OM ridiculisé par Liverpool, De Zerbi accuse Rulli

Bouh Bouh GM AVFF

Indice UEFA : L’OL et Lille appelés pour sauver la France

6 pts pour le 1er et ensuite tu descends de 0.25 il me semble pour l'europa c'est 12 en ldc et 4 en conference

OM : « C’est un problème », Pierre Ménès se paie Greenwood

Même si globalement tu n'as pas complétement tort, tu caricaturistes trop pour que ce soit pertinent. Le match contre Angers ou celui contre le PSG te donneraient tort par exemple. En revanche quand ça ne tourne pas très bien, oui, Greenwood est souvent celui qui débloque les situations. Mais de la à parler de dépendance, ou qu'il faut en permanence que ça passe par un exploit individuel de sa part, c'est méconnaitre le contenu des matchs. C'est le commentaire d'un gars qui ne regarde que les résumés.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

