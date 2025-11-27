ICONSPORT_278316_0003

ECL : Strasbourg - Crystal Palace : les compos (21h sur Canal+)

Europa Conference League27 nov. , 20:00
parGuillaume Conte
RC Strasbourg : Penders - Doué, Hogsberg, Sarr, Barco - Doukouré, El Mourabet - Moreira, Enciso, Nanasi - Emegha
Crystal Palace : Henderson - Canvot, Lacroix, Guéhi - Muñoz, Hughes, Lerma, Mitchell - Sarr, Mateta, Yeremy Pino
