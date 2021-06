Euro : Les Oranjes voient rouge, les Tchèques se régalent

Dans : Euro 2021.

Première grosse surprise de cet Euro, avec la qualification de la République tchèque pour les quarts de finale, au détriment des Pays-Bas (2-0). C’est parti pour un Danemark - République tchèque en quarts.

A Budapest, Rép. Tchèque bat Pays-Bas 2-0

Buts pour la Rep. Tchèque : Holes (68e), Schick (80e).

Expulsion aux Pays-Bas : De Ligt (55e)

Sérieux outsider de l’Euro, les Pays-Bas ont chuté face à une équipe de République Tchèque solide et impitoyable quand elle s’est retrouvée en supériorité numérique. Le carton rouge récolté, après intervention de la VAR, par De Ligt a en effet tout changé, le défenseur néerlandais ayant fait une main volontaire en tant que dernier rempart pour essayer de réparer une glissade (55e). Dès lors, les Tchèques prenaient totalement le contrôle du match, et Holes marquait de la tête sur coup de pied arrêté (0-1, 68e). Par la suite, les joueurs de Silhavy ont parfaitement maitrisé les débats, profitant aussi des espaces pour marquer par Schick, grâce à un gros travail de Holes encore une fois, bien terminé par le buteur du Bayer Leverkusen (0-2, 80e). La différence était faite, et à 10, les Néerlandais ne revenaient pas, gâchant directement leur belle phase de poule avec cette élimination surprise.