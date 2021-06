Euro 2021 : L'Italie décolle face à la Turquie

Dans : Euro 2021.

A Rome, Italie bat Turquie 3-0

Buts pour l’Italie : Demiral (53e csc), Immobile (66e), Insigne (79e)

L’Italie a parfaitement lancé son championnat d’Europe à domicile en disposant 3-0 de la Turquie, ce vendredi soir à Rome.

Tension, public bouillant malgré son petit nombre, et grosse attente, le match entre l’Italie et la Turquie avait du mal à se lancer. Après une première période bien terne, le déclic venait d’un but contre son camp de Demiral, qui ne pouvait pas éviter le ballon sur un centre en force de Berardi (1-0, 53e). C’était le soulagement tant attendu pour les Italiens, qui pouvaient ensuite prendre confiance et asseoir leur domination.

L’inévitable Immobile corsait l’addition en suivant bien un ballon repoussé (2-0, 66e), avant de servir Insigne pour son célèbre enroulé pied droit (3-0, 79e). La défense turque, si solide pendant les éliminatoires, prenait l’eau de toute part, et concédait donc une large défaite qui pourrait avoir son importance au moment du décompte final. Pour l’Italie, avec ce large succès et le système des meilleurs troisièmes, c’est quasiment une place en 1/8e de finale qui est au chaud.