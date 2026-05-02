Real Madrid : Vinicius boycottera ce possible entraîneur

Le mystère demeure concernant le futur entraîneur du Real Madrid. Deux noms sortent du lot avec José Mourinho et Jürgen Klopp. Vinicius Jr a son idée sur la question et menace clairement sa direction.

Malgré tous ses efforts pour faire progresser le Real Madrid, Alvaro Arbeloa ne devrait pas passer l'été. Son court intérim de six mois ne sera pas prolongé sans trophée au palmarès, ce qui risque de survenir avec la perte annoncée de la Liga . De toute manière, Florentino Perez lorgne sur un grand nom pour remettre son club sur les rails. Deux noms et deux tendances émergent. Le président madrilène hésite entre le caractériel José Mourinho qui ferait son retour 13 ans après et l'exigeant allemand Jürgen Klopp.

Vinicius ne veut pas de Klopp

Don Balon. L'ailier brésilien n'aime pas l'un des deux candidats, à savoir Jürgen Klopp. Le premier cité remettrait de l'ordre et de la discipline dans le vestiaire. Le second a un projet de jeu clair. Un dilemme compliqué que les stars du Real pourraient trancher elles-mêmes. Kylian Mbappé sera logiquement consulté dans le choix final. Néanmoins, celui qui a pris le sujet à bras-le-corps s'appelle Vinicius Jr selon le site. L'ailier brésilien n'aime pas l'un des deux candidats, à savoir Jürgen Klopp.

Le deuxième du Ballon d'Or 2024 est inquiet concernant le projet de jeu structuré de l'Allemand. L'ancien manager de Liverpool apprécie un pressing intense et organisé. Vinicius craint de perdre sa liberté sur le plan offensif et de ne plus pouvoir être aussi influent sur le terrain. Le Brésilien aurait même lancé un ultimatum à sa direction : si l'entraîneur allemand débarque, il quittera le Real Madrid cet été. A voir si Florentino Perez prendra le risque de lâcher un cadre indispensable depuis 2021 ou s'il appuiera pour José Mourinho sur le banc.