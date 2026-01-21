Real : 150 ME pour Vinicius, City relève le pari

40%, quel footix 49 buts sur penaltys sur 303 en carrière, à peine 15 plus de 15% Si tu veux comparer, greenwood à Marseille c'est 12 penaltys sur 42 buts, quasi 30% Et parlons en des buts : sur les 2ans je pense même pas qu'il en ai mis au moins 10 (penaltys inclus) contre le top8 Au lieu d'être sur YouTube et vous palucher sur greenwood, vérifiez au moins vos chiffres...
C'est jeune mais le but c'est pensé au futur et je pense ya quand même pas mal d'expérience dans ce groupe
Match de gala donc déjà qu'en temps normal l'ambiance est bonne au Vel' alors là, avant d'affronter un gros club européen comme les Reds, c'est sûr que ça doit être quelque chose.
J'en suis pas certain pour le coup car on a pas besoin de lui mais plutôt d'un attaquant pour remplacer numériquement Satriano.
Je vais pas trop sur vos articles donc je connais pas son comportement. Et ce n'est pas "mon pote" comme tu dis. Et je défendais ses dires surtout parce que pour le coup je suis du même avis, mais j'ai argumenté à l'inverse de lui.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|43
|18
|14
|1
|3
|32
|13
|19
|42
|18
|13
|3
|2
|40
|15
|25
|35
|18
|11
|2
|5
|41
|19
|22
|33
|18
|10
|3
|5
|27
|18
|9
|32
|18
|10
|2
|6
|33
|25
|8
|31
|18
|8
|7
|3
|30
|25
|5
|27
|18
|8
|3
|7
|28
|22
|6
|26
|18
|7
|5
|6
|29
|23
|6
|23
|18
|7
|2
|9
|28
|33
|-5
|22
|18
|6
|4
|8
|24
|29
|-5
|22
|18
|6
|4
|8
|20
|25
|-5
|22
|18
|5
|7
|6
|23
|30
|-7
|19
|18
|5
|4
|9
|24
|32
|-8
|19
|18
|4
|7
|7
|16
|24
|-8
|18
|18
|5
|3
|10
|21
|35
|-14
|14
|18
|3
|5
|10
|17
|30
|-13
|12
|18
|3
|3
|12
|14
|28
|-14
|12
|18
|3
|3
|12
|19
|40
|-21
Loading