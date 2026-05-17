Le PSG fête son titre dans un coin du stade

Faute d’avoir pu trouver une solution pour fêter son titre de champion de France de manière correcte, le PSG s’est vu remettre le trophée national une heure avant le coup d’envoi du dernier match de la saison en Ligue 1.

Vincent Labrune et Nasser Al-Khelaïfi étaient au rendez-vous de cette cérémonie en catimini, pour célébrer le 14e titre de champion de France de l’histoire du PSG, dans un coin du stade Jean-Bouin.

Le Paris FC n’a pas souhaité que son voisin fasse la fête après la rencontre, afin de rendre hommage à ses joueurs de son côté, et le Préfet de Police n’a pas autorisé une cérémonie et une fête au Parc des Princes pourtant voisin, pour des questions de sécurité.