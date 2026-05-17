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Le PSG fête son titre dans un coin du stade

PSG17 mai , 20:10
parGuillaume Conte
2
Faute d’avoir pu trouver une solution pour fêter son titre de champion de France de manière correcte, le PSG s’est vu remettre le trophée national une heure avant le coup d’envoi du dernier match de la saison en Ligue 1.
Vincent Labrune et Nasser Al-Khelaïfi étaient au rendez-vous de cette cérémonie en catimini, pour célébrer le 14e titre de champion de France de l’histoire du PSG, dans un coin du stade Jean-Bouin.
Le Paris FC n’a pas souhaité que son voisin fasse la fête après la rencontre, afin de rendre hommage à ses joueurs de son côté, et le Préfet de Police n’a pas autorisé une cérémonie et une fête au Parc des Princes pourtant voisin, pour des questions de sécurité.
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surement ça Moussa Niakhaté, Ruben Kluivert, Clinton Mata Ainsley Maitland-Niles,Orel Mangala, Corentin Tolisso , Abner Vinícius Pavel Sulc, Endrick, Afonso Moreira

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Ce soir c est .....FÊTE !!!!😍😍😍😍😍😍

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Un match a plusieurs millions !!! La c3 ou la coupe a guignol ou rien !!!super suspense ce soir a marseille le meilleur match de la soirée

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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