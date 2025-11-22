ICONSPORT_268740_0018
Lamine Yamal

Le Barça cartonne pour son retour au Camp Nou

Liga22 nov. , 18:25
parEric Bethsy
0
Le FC Barcelone n'a pas manqué son retour au Camp Nou. A l'occasion de la 13e journée de Liga, les Blaugrana ont corrigé Bilbao (4-0) ce samedi.
Le Barça s'est rendu la partie facile en ouvrant le score grâce à Lewandowski dès la 4e minute. Puis Ferran Torres (45e+3, 90e) s'est offert un doublé sur deux magnifiques offrandes de Yamal, tandis que Fermin Lopez (48e) avait lui aussi participé à la fête avant de provoquer l'exclusion de Sancet (54e). Au classement, ce succès permet au FCB de prendre provisoirement la tête du championnat à égalité de points avec le Real Madrid.

La Liga

22 novembre 2025 à 16:15
FC Barcelona
Lewandowski4'Torres García45'López Marín48'Torres García90'
4
0
Match terminé
Athletic Club
Chronologie
Composition
Statistiques
But
90
F. Torres García
FC BarcelonaFC Barcelona
VAR
90
F. Torres García
FC BarcelonaFC Barcelona
Remplacement
81
ENTRE
Raphinha
FC BarcelonaFC Barcelona
SORT
D. Olmo Carvajal
FC BarcelonaFC Barcelona
Remplacement
74
ENTRE
M. Bernal Casas
FC BarcelonaFC Barcelona
SORT
E. García
FC BarcelonaFC Barcelona
Voir Les Détails Complets Du Match
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_270916_0321
Liga

Vinicius choque Madrid après ses menaces de départ

ICONSPORT_276170_0901
PSG

PSG : Chevalier lance sa saison avec une masterclass

auxerre prolonge le contrat de christophe pelissier jusqu en 2027 iconsport 259387 0077 393409
Auxerre

Défaite ou non, l’OL n’aura pas sa tête

Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 13e journée

Fil Info

23:30
Vinicius choque Madrid après ses menaces de départ
23:10
PSG : Chevalier lance sa saison avec une masterclass
23:00
Défaite ou non, l’OL n’aura pas sa tête
23:00
L1 : Programme TV et résultats de la 13e journée
22:59
L1 : Bousculé, le PSG garde la tête
22:40
« Je ne m'y attendais pas » : Paul Pogba surpris pour son grand retour
22:20
PSG : Le Parc des Princes célèbre Hakimi et Kang-in Lee
22:00
Le Real Madrid choisit l’OL, ce n’est pas un hasard
21:57
L2 : Programme TV et résultats de la 15e journée

Derniers commentaires

PSG : Chevalier lance sa saison avec une masterclass

On peut aussi être critique sans tomber dans acharnement. Je reconnais qu'il a fait quelques bourdes ,la pire étant ce lob stupide qu'il a mangé. Mais il s'est aussi souvent fait flinguer pour la passivité de ses centraux. Et encore une fois il a été décisif sur son tout premier match, le plus important jusqu'ici, qui nous a offert le 3e vrai titre européen

PSG : Chevalier lance sa saison avec une masterclass

Heuuu dessus t abuses y en a un qu'il va chercher sur le côté et faut les avoir les réflexes

L1 : Bousculé, le PSG garde la tête

Des pro OM en puissance. Les mecs on les dominent dans chaque compartiment, on pli un 3-0 et ca sort un "bousculé" pour 2 occaz 😅

L'OM et l'Atlético de Madrid négocient un transfert ahurissant

C'est le prix 80 millions minimum ça fait longtemps qu'on avait pas eu un joueur de cette classe capable a lui tout seul de changer le cours du match mais si il continue a ce rythme je ne crois pas malheureusement que les dirigeants le garderont face aux sirènes des gros clubs capable de mettre ce qu'il faut sur la table

OM : Greenwood agressé, l'Angleterre retourne sa veste

La sélection anglaise : même pas dans le rêve . Avec ses histoires d'agression sur femme ,l'Angleterre n'est pas la France

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
Strasbourg
221371524177
5
Rennes
211356223185
6
LOSC Lille
201262423158
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14133551320-7
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading