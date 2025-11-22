Le Barça cartonne pour son retour au Camp Nou

Le FC Barcelone n'a pas manqué son retour au Camp Nou. A l'occasion de la 13e journée de Liga, les Blaugrana ont corrigé Bilbao (4-0) ce samedi.

Le Barça s'est rendu la partie facile en ouvrant le score grâce à Lewandowski dès la 4e minute. Puis Ferran Torres (45e+3, 90e) s'est offert un doublé sur deux magnifiques offrandes de Yamal, tandis que Fermin Lopez (48e) avait lui aussi participé à la fête avant de provoquer l'exclusion de Sancet (54e). Au classement, ce succès permet au FCB de prendre provisoirement la tête du championnat à égalité de points avec le Real Madrid.