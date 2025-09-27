coup de theatre griezmann recoit une offre folle griezmann 82 396922

La boulette de Griezmann va lui coûter très cher

Liga27 sept. , 14:40
parEric Bethsy
0
Simple remplaçant et peu convaincant lors de ses apparitions, l’attaquant français Antoine Griezmann gâche sa fin d’aventure à l’Atlético Madrid. De quoi s’interroger sur son choix de carrière.
Le derby de Madrid, c’est pour ce samedi. Mais contrairement aux années précédentes, on ne devrait pas assister au match dans le match entre les Français Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Pendant que le Bondynois s’éclate au Real, son compatriote suit la trajectoire inverse du côté de l’Atlético. « Grizou » a logiquement perdu sa place de titulaire, lui qui n’a débuté que deux matchs de Liga cette saison. Et ce n’est pas sa statistique la plus accablante.
Moins en jambes et moins décisif qu’auparavant, l’ancien international tricolore n’a plus marqué en championnat depuis février dernier, soit un total de 22 matchs ! De quoi s’interroger sur sa décision de rester cet été alors que son objectif d’évoluer en Major League Soccer lui tendait les bras. « Il a fait une énorme bêtise de vouloir continuer encore un an à l’Atlético Madrid pour atteindre les 200 buts en Liga (il en est à 198, ndlr), se faire plaisir encore une année, a critiqué Jérôme Rothen sur RMC. Tu as du plaisir quand tu es sur le terrain et quand tu es performant sur le terrain. Tu ne peux pas l'avoir dans cet Atlético. »
A. Griezmann

A. Griezmann

FranceFrance Âge 34 Attaquant

UEFA Nations League

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

Matchs7
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
« En plus de ne plus être un titulaire dans cette équipe, ces matchs sont un peu neutres. Quand tu t'appelles Antoine Griezmann et que tu vois les dernières performances l'année dernière, tu peux aussi te dire que cette équipe fait mal au cœur. Il fait des efforts, il en a toujours fait. Mais aujourd'hui, il n’arrivera plus à retrouver son dynamisme, ce qui a fait de lui un des meilleurs joueurs du monde, c'est-à-dire être très efficace, avoir le geste juste, la bonne patte, la bonne vision. Il est rentré dans le rang, à l'image de son entraîneur (Diego Simeone) et de son club », a estimé le consultant persuadé que cette saison de trop à l'Atlético va nuire à l'image d'Antoine Griezmann.
0
Articles Recommandés
psg neymar n a jamais ete aussi fort les chiffres sont effrayants icon pl5 0554 349163
PSG

« J'ai été choqué » : Neymar et le PSG, un gros mensonge révélé

ICONSPORT_267396_0744
Ligue 1

PSG - Auxerre : les compos (21h05 sur Ligue1+)

ol lyon tremble l inter s attaque a malick fofana iconsport 267556 0123 398381
OL

OL : Un cador relance le dossier Malick Fofana

ICONSPORT_247782_0182 (1)
Bordeaux

Bordeaux tué par son public, le handicap fatal

Fil Info

20:30
« J'ai été choqué » : Neymar et le PSG, un gros mensonge révélé
20:22
PSG - Auxerre : les compos (21h05 sur Ligue1+)
20:00
OL : Un cador relance le dossier Malick Fofana
19:40
Bordeaux tué par son public, le handicap fatal
19:23
ASSE - Guingamp : Les compos (20h sur BeInSports1)
19:20
Sergio Conceiçao à Monaco, ça devient urgent
19:01
L1 : Programme TV et résultats de la 6e journée
19:00
L1 : Monaco coule à Lorient !
19:00
Le PSG se lance sur une nouvelle priorité au mercato

Derniers commentaires

Strasbourg-OM : De Zerbi disjoncte dans le vestiaire

Franchement c'es une honte de fêter une victoire face à une équipe qui était invaincu chez elle depuis 1 an et que même le PSG a perdu chez eux en mai dernier. Honteux vraiment, voir même scandaleux d'autant plus que c'était l'équipe D de Strasbourg en plus d'avoir la tête à la cérémonie du ballon d'or, pas de quoi pavoiser ainsi...

L’OM et l’Ajax se détestent, la sanction tombe

a la fin, autant interdire tous les deplacements, et vendre les places pour les domicile. et basta

L’OM et l’Ajax se détestent, la sanction tombe

sauf que l OM NE VA PAS LA BAS! gros fouteurs de merde, mais plus malins que certains....

Mbappé Ballon d'Or 2026, Eurosport a voté

Attendons de voir .Aujourd'hui le réal a pris une volée Mbappé a marqué. D'autres joueurs brilleront

PSG : Son départ, Luis Enrique, Donnarumma lâche ses vérités

Normal,il est parti ,il tourne la page

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1254016104
2
O. Lyonnais
125401473
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1053115138
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Lorient
76213-5914
10
Toulouse
65203-279
11
Auxerre
65203-246
12
Paris
65203-3912
13
Nice
65203-369
14
Angers SCO
55122-134
15
Brest
45113-2911
16
Le Havre
45113-268
17
Nantes
45113-235
18
Metz
15014-8513

Loading