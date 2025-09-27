La boulette de Griezmann va lui coûter très cher

Simple remplaçant et peu convaincant lors de ses apparitions, l’attaquant français Antoine Griezmann gâche sa fin d’aventure à l’Atlético Madrid. De quoi s’interroger sur son choix de carrière.

Le derby de Madrid, c’est pour ce samedi. Mais contrairement aux années précédentes, on ne devrait pas assister au match dans le match entre les Français Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Pendant que le Bondynois s’éclate au Real, son compatriote suit la trajectoire inverse du côté de l’Atlético . « Grizou » a logiquement perdu sa place de titulaire, lui qui n’a débuté que deux matchs de Liga cette saison. Et ce n’est pas sa statistique la plus accablante.

Moins en jambes et moins décisif qu’auparavant, l’ancien international tricolore n’a plus marqué en championnat depuis février dernier, soit un total de 22 matchs ! De quoi s’interroger sur sa décision de rester cet été alors que son objectif d’évoluer en Major League Soccer lui tendait les bras. « Il a fait une énorme bêtise de vouloir continuer encore un an à l’Atlético Madrid pour atteindre les 200 buts en Liga (il en est à 198, ndlr), se faire plaisir encore une année, a critiqué Jérôme Rothen sur RMC. Tu as du plaisir quand tu es sur le terrain et quand tu es performant sur le terrain. Tu ne peux pas l'avoir dans cet Atlético. »

A. Griezmann France • Âge 34 • Attaquant UEFA Nations League Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 La Liga Matchs 7 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

« En plus de ne plus être un titulaire dans cette équipe, ces matchs sont un peu neutres. Quand tu t'appelles Antoine Griezmann et que tu vois les dernières performances l'année dernière, tu peux aussi te dire que cette équipe fait mal au cœur. Il fait des efforts, il en a toujours fait. Mais aujourd'hui, il n’arrivera plus à retrouver son dynamisme, ce qui a fait de lui un des meilleurs joueurs du monde, c'est-à-dire être très efficace, avoir le geste juste, la bonne patte, la bonne vision. Il est rentré dans le rang, à l'image de son entraîneur (Diego Simeone) et de son club », a estimé le consultant persuadé que cette saison de trop à l'Atlético va nuire à l'image d'Antoine Griezmann.