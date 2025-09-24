ICONSPORT_271775_0010
Julian Alvarez

Esp : Julian Alvarez sauve l'Atlético avec un triplé

Liga24 sept. , 23:28
parCorentin Facy
6e journée de Liga
Atlético de Madrid - Rayo Vallecano : 3-2
Buts : J.Alvarez (15e, 80e et 88e) pour l'Atlético ; Chavarria (45e) et Garcia (78e) pour le Rayo
En grosse difficulté en ce début de saison, l'Atlético de Madrid pensait encore vivre une soirée ratée contre le Rayo Vallecano ce mercredi lors de la 6e journée de Liga. Un triplé de Julian Alvarez a finalement sauvé les Colchoneros d'un mauvais pas. L'équipe de Diego Simeone, qui ne compte que neuf points en six matchs, remonte à la 8e place.

La Liga

24 septembre 2025 à 21:30
Atlético Madrid
Álvarez15'Álvarez80'Álvarez88'
3
2
Match terminé
Rayo Vallecano
Chavarría Pérez45'García Rivera77'
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
P. Ciss
Rayo VallecanoRayo Vallecano
Carton jaune
90
R. Le Normand
Atlético MadridAtlético Madrid
Carton jaune
90
A. Ratiu
Rayo VallecanoRayo Vallecano
But
88
J. Álvarez
Atlético MadridAtlético Madrid
Voir Les Détails Complets Du Match
