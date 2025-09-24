Esp : Julian Alvarez sauve l'Atlético avec un triplé

6e journée de Liga

Atlético de Madrid - Rayo Vallecano : 3-2

Buts : J.Alvarez (15e, 80e et 88e) pour l'Atlético ; Chavarria (45e) et Garcia (78e) pour le Rayo

En grosse difficulté en ce début de saison, l'Atlético de Madrid pensait encore vivre une soirée ratée contre le Rayo Vallecano ce mercredi lors de la 6e journée de Liga. Un triplé de Julian Alvarez a finalement sauvé les Colchoneros d'un mauvais pas. L'équipe de Diego Simeone, qui ne compte que neuf points en six matchs, remonte à la 8e place.