Dani Carvajal blessé et forfait deux mois

Au lendemain de sa victoire face au FC Barcelone, le Real Madrid a annoncé que Dani Carvajal va subir une arthroscopie et risque de manquer toute la fin de l'année 2025.

« Suite aux examens effectués sur notre capitaine, Dani Carvajal, par les services médicaux du Real Madrid, une luxation du genou droit a été diagnostiquée. Carvajal subira une arthroscopie », a précisé le Real Madrid dans un communiqué médical. Un énorme coup dur pour la formation de Xabi Alonso alors que le calendrier s'intensifie jusqu'à la fin de l'année.