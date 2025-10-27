ICONSPORT_275194_0026

Dani Carvajal blessé et forfait deux mois

Liga27 oct. , 20:37
parClaude Dautel
1
Au lendemain de sa victoire face au FC Barcelone, le Real Madrid a annoncé que Dani Carvajal va subir une arthroscopie et risque de manquer toute la fin de l'année 2025.
« Suite aux examens effectués sur notre capitaine, Dani Carvajal, par les services médicaux du Real Madrid, une luxation du genou droit a été diagnostiquée. Carvajal subira une arthroscopie », a précisé le Real Madrid dans un communiqué médical. Un énorme coup dur pour la formation de Xabi Alonso alors que le calendrier s'intensifie jusqu'à la fin de l'année. 
1
Articles Recommandés
Ligue 2 programmme
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 12e journée

ICONSPORT_272756_0045
OM

« Vous êtes des vieux cons » : Pavard fait dérailler RMC

Yamal Barca
Liga

Barça : Lamine Yamal mis au repos forcé pour éviter le pire

Zinedine Zidane ICONSPORT_261024_0480
Serie A

Zidane à la Juventus, le projet le plus fou de l'année

Fil Info

00:00
L2 : Programme TV et résultats de la 12e journée
23:20
« Vous êtes des vieux cons » : Pavard fait dérailler RMC
23:00
Barça : Lamine Yamal mis au repos forcé pour éviter le pire
22:30
Zidane à la Juventus, le projet le plus fou de l'année
22:00
Mercato : Upamecano provoque une guerre en Angleterre
21:30
L’orage est passé, l’OL fait peur à la Ligue 1
21:00
OM : Pavard s'excuse, il est rappelé à l'ordre
20:30
Horneland viré mardi soir, l’ASSE au bord de l'implosion

Derniers commentaires

L'OL confirme l'absence de Malick Fofana pour plusieurs mois

Saison terminée pour fofana, la cheville il faut pas rigolé c'est l articulation, après la guérison y a la rééducation,

OL-RCSA : Strasbourg voit rouge, grave blessure pour Fofana ?

Mais alors toi t'es vraiment le plus gros tocard du site c'est pas possible 😂

L’orage est passé, l’OL fait peur à la Ligue 1

Contre Lyon y avait pas paixao, gouiri, aguerd, pavart, vermeren , O'riley, Emerson, medina , c étais un OM bis

OL-RCSA : Strasbourg crie au scandale contre l'arbitrage

Toi tu arrive a comparé ce tacle de grand père et le tacle assassin du strasbourgeois ???? Tu a du S *erme de quataris dans les yeux ma parole

L’orage est passé, l’OL fait peur à la Ligue 1

Oui mais c étais pas le même Marseille, beaucoup de joueurs étais pas contre Lyon

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
20962119811
2
Lens
1996121486
3
O. Marseille
18960322913
4
O. Lyonnais
1896031394
5
LOSC Lille
179522221111
6
Monaco
17952218135
7
Strasbourg
16951318126
8
Nice
1494231415-1
9
Toulouse
13941415132
10
Rennes
1192521214-2
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
992341417-3
13
Nantes
99234710-3
14
Le Havre
992341116-5
15
Angers SCO
99234612-6
16
Lorient
892251221-9
17
Auxerre
79216713-6
18
Metz
29027626-20

Loading