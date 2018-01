ESTAC : Jean-Louis Garcia impressionné par ses joueurs

Dans : ESTAC, Ligue 1, LOSC.

Jean-Louis Garcia, entraîneur de Troyes, après la victoire contre Lille (1-0) : « C'est une victoire importante qui nous fait du bien, et elle est méritée. Mon équipe a fait un match solide, consistant, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions, mais on a eu le mérite de marquer et on a su gérer l'avantage avec beaucoup d'abnégation et de maîtrise. Cela montre que mon groupe a beaucoup de ressources mentales. Je ne vais pas juger l'état d'esprit des Lillois, mais nous on sait qu'on ne peut pas se départir d'un état d'esprit irréprochable. C'est notre marque de fabrique la solidarité. Certains joueurs ont fini carbonisés, mais c'est un plaisir de se battre les uns pour les autres et c'est un ingrédient indispensable pour le maintien. C'est la première fois qu'on était barragiste, on n'a jamais été en position de relégable. Mais on a été très calme. Il fallait se préoccuper de trouver des solutions, pas de notre place au classement. La victoire de ce soir peut nous redonner confiance et ça fait longtemps qu'on n'avait pas pris de but ».