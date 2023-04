L1 : Troyes fonce en Ligue 2, Rami fait une sortie surprenante

Dans : ESTAC.

Dominé par Clermont à l’occasion de la 30e journée de L1, le club de Troyes file tout droit vers la Ligue 2… Un peu dans l'anonymat général avec des joueurs qui lâchent peu à peu l’affaire, comme l’avoue Adil Rami.

Même si tout reste possible au niveau des mathématiques, l’ESTAC se retrouve dans une position plus que compliquée avant d’aborder le sprint final de cette saison 2022-2023. Dix-huitième de Ligue 1 avec 21 points après 30 journées, Troyes a maintenant sept longueurs de retard sur le premier non-relégable, Brest. Un écart pas encore définitif, mais qui commence à être suffisamment grand pour sentir le souffle de la descente… Surtout que les joueurs de l’Aube ont montré quelques signes inquiétants de lassitude lors de la défaite contre Clermont ce dimanche à domicile (0-2). En même temps, les hommes de Patrick Kisnorbo n’ont plus gagné depuis le 2 janvier dernier. Mais ce n’est pas pour autant qu’ils doivent abandonner. C’est en tout cas le message qu’Adil Rami a essayé de faire passer après la dernière rencontre perdue.

« Moi je m’en fous, j’ai 37 ans et ma carrière est faite »

« Moi je m’en fous, j’ai 37 ans et ma carrière est faite. Je ne sais même pas si je suis triste pour certains joueurs qui baissent les bras pour la suite de leur carrière. Ils vont devoir se remettre en question. L’état d’esprit n’est pas bon, et la défaite est logique. On ne peut pas autant dormir sur des détails. On en discute pourtant, mais j’ai l’impression que sur le terrain, ça rentre et ça sort. On n’a pas vu une équipe qui avait envie de jouer le maintien. On a baissé la tête, on leur a donné le match. Je ne sais pas pourquoi. On n’a pas montré une bonne image », a balancé, sur Amazon Prime Vidéo, le capitaine de l’ESTAC, qui sait que son club aura du mal à se relancer lors de la prochaine journée avec un déplacement sur la pelouse du Vélodrome à Marseille.