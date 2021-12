ESTAC : Laurent Batlles quitte subitement Troyes

Dans : ESTAC.

Par Corentin Facy

Le club de Troyes a annoncé ce jeudi midi à la surprise générale le départ de son entraîneur Laurent Batlles.

« L’ESTAC et son entraîneur, Laurent Batlles ont décidé, ce jour, de mettre un terme à leur collaboration d’un commun accord et en bonne intelligence. Au terme de nombreux échanges, constructifs et bienveillants, il a en effet été convenu de poursuivre la saison en suivant des trajectoires différentes » indique l’ESTAC dans un communiqué officiel publié ce midi avant de poursuivre.

« Avec pour objectif de donner un nouvel élan au groupe avant d’aborder la phase retour, cette décision stratégique forte vise à préserver toutes les parties et à maximiser les chances de maintien. Erick Mombaerts assurera, par intérim, la direction des séances d’entraînement et la responsabilité de l’équipe première pour les prochaines semaines. À compter du dimanche 2 janvier, jour de reprise du groupe professionnel, les séances d’entraînement de l’équipe première se dérouleront à huis clos total, et ce, jusqu’à nouvel ordre. Un nouveau point sera fait ultérieurement sur l’évolution de l’encadrement du groupe professionnel » peut-on lire sur le site du club aubois, qui a surpris tout le monde avec cette décision hautement inattendue.