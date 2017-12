TFC : Trois pénos ratés en trois matches, Dupraz reste zen

Dans : TFC, Ligue 1.

Pascal Dupraz (coach du TFC après une nouvelle défaite à Lille ) : « Je trouve qu'on a fait un bon match. On ne mérite pas de perdre. Nous avons beaucoup de joueurs qui font défaut dans le secteur défensif (...) J'ai fait des changements pour exercer une saine concurrence. Imbula n'a pas joué pendant deux ans, on sent que cela commence à venir. Le but que nous marquons est également hors-jeu. Si l'arbitre a pris la bonne décision, il a fait preuve de célérité (sur le penalty). On vit le moment présent. On n'occulte pas le classement. Mon équipe manque de confiance. Au cours des trois derniers matches, elle ne convertit pas trois penalties. C'est peu commun sur trois matches consécutifs. Après, cette équipe est jeune et sept à huit joueurs sont formés au TFC. Mais nos contenus doivent être meilleurs. Ils le seront à force de travail. Et en évitant de donner des buts aux adversaires.»