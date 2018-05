TFC : « On a fait une saison de merde », Diop tacle son Toulouse

Dans : TFC, Ligue 1.

Issa Diop, défenseur et capitaine de Toulouse, après la victoire en barrages de la Ligue 1 face à l'AC Ajaccio (1-0 après le 3-0 de l'aller) : « On a fait une saison de merde... Il va falloir changer certaines choses pour pérenniser le club en Ligue 1, car cela fait plusieurs saisons que la L2 est proche. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas au TFC. Mais on va laver notre linge sale en famille. Est-ce que je serai toujours à Toulouse la saison prochaine ? On verra... », a-t-il balancé sur beIN Sports.