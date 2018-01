TFC : Cette première de rêve pour Debève

Dans : TFC, Ligue 1.

Mickaël Debève, entraineur de Toulouse, après la victoire 1-0 face à Troyes : « Gros soulagement, victoire importante qu'on mérite amplement. Il fallait absolument prendre ces trois points, on a fait ce qu'il fallait, une grosse satisfaction ce (samedi) soir. Je me dis que j'ai un groupe qui est capable de lutter. Yaya (Sanogo) n'a pas été en réussite depuis un petit moment mais c'est un grand joueur, je suis vraiment très content pour lui car il revient de loin.



Il y avait une grosse pression, j'ai essayé de faire preuve de sérénité, le groupe était affecté cette semaine. Mais il y avait quand même une forte appréhension quand on est pour la première fois sur le banc, j'ai eu de la chance quand même de faire ma première à Toulouse avec le public derrière nous, j'ai vécu vraiment un super moment. (Le carton rouge contre Giraudon) paraît quand même sévère, ça nous arrange, je ne vais pas faire la fine bouche ».