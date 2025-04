Vieira revient pour jouer un sale tour à Strasbourg

Dans : RCSA.

Par Corentin Facy

Parfois décrié en France après ses expériences à Nice et à Strasbourg, Patrick Vieira a conquis le Genoa, actuel 12e de Série A. Et l’entraîneur français a de grosses ambitions dans l’optique du mercato.

En poste depuis novembre 2024 et sous contrat jusqu’en juin 2026, Patrick Vieira fait l’unanimité au Genoa. Il faut dire que l’entraîneur français, dont l’objectif principal était le maintien cette saison en Série A, fait beaucoup mieux qu’attendu avec une 12e place après 32 journées. L’appétit vient en mangeant pour Patrick Vieira, qui souhaite à présent viser plus haut la saison prochaine. L’idée pour lui est clairement d’aller titiller les équipes de tête pour, pourquoi pas, envisager une qualification en Conférence League. Pour cela, il faudra tout de même renforcer l’effectif de manière considérable et Patrick Vieira a justement dans l’idée de piocher en Ligue 1, un championnat qu’il connait par coeur, pour réaliser quelques bonnes affaires.

Emanuel Emegha is on fire this season! 🔥🇳🇱 pic.twitter.com/TriVx8C1fG — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) April 4, 2025

Contre toute attente, le média spécialisé Persemprecalcio nous apprend que le coach du Genoa a fait d’Emanuel Emegha sa priorité en attaque. Auteur de 13 buts en 2024-2025, l’avant-centre néerlandais de Strasbourg est l’une des révélations de la saison en Ligue 1 et Patrick Vieira, qui connait le joueur, adore son profil et rêve de le faire venir au Genoa. Le média italien révèle qu’en cas de proposition à hauteur de 20 millions d’euros, le club alsacien pourrait s’ouvrir à une vente de sa star offensive. Le média, ajoute que le Genoa suit également Amady Camara (Sturm Graz), plus accessible que le buteur de Strasbourg.

Emegha au Genoa, Patrick Vieira en plein rêve

Si l’information n’a pas encore été confirmée en France, on voit mal comment le Genoa pourrait rafler la mise dans le dossier Emegha. Déjà car le buteur néerlandais vaudra sans doute beaucoup plus que 20 millions d’euros en cas de départ de Strasbourg, mais surtout car c’est avant tout Chelsea qui aura la main sur l’avenir du joueur cet été. Et pour cause, les Blues, qui détiennent le club londonien et Strasbourg, sera prioritaire et il se murmure Outre-Manche que l’avenir d’Emanuel Emegha pourrait s’écrire à Chelsea. Patrick Vieira va donc pouvoir remballer son rêve : à moins d’une énorme surprise, l’attaquant de 22 ans né à Den Haag ne sera pas son prochain buteur au Genoa.