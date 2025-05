Strasbourg ‍: Viré par l'OL, Diego Moreira balance tout

Dans : RCSA.

Par Eric Bethsy

Très en vue à Strasbourg, Diego Moreira répond davantage aux attentes pour son deuxième passage en Ligue 1. Le précédent avait été moins satisfaisant puisque l’Olympique Lyonnais avait interrompu son prêt après seulement quelques mois, et sans lui donner les raisons.

En voyant Diego Moreira sous le maillot de Strasbourg, l’Olympique Lyonnais peut nourrir des regrets. Le club rhodanien avait accueilli l’ailier ou latéral gauche en prêt la saison dernière. Mais après quelques mois, le passage de l’international Espoirs portugais avait été interrompu pendant le mercato hivernal. Le joueur appartenant à Chelsea était revenu chez les Blues avant son transfert en Alsace l’été dernier.

Diego Moreira se plaisait à Lyon

Désormais épanoui, Diego Moreira ne regrette rien même s’il se souvient de ses bonnes relations dans le vestiaire lyonnais. « Par rapport à mon âge, j'étais proche de Mamadou Sarr, Saël Kumbedi, Mahamadou Diawara, je rigolais bien avec eux, a raconté le Strasbourgeois à Instant Foot. Il y avait aussi Skelly Alvero notamment. J'étais beaucoup avec Clinton (Mata), des fois on sortait manger au restaurant lui et moi, j'allais chez lui. Rayan (Cherki) était à côté de moi dans le vestiaire. Il y avait aussi Maxence Caqueret. C'est un joueur et une personne que j'aime beaucoup, il est élégant. Sa coupe de cheveux, ça ne va qu'à lui. »

Diego Moreira with the trivela finish 🤩🇵🇹 pic.twitter.com/ZbKaAXnuNa — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) April 27, 2025

Bien intégré dans le groupe, le jeune talent avait quand même été éjecté rapidement. « Après cinq mois, je retourne à Chelsea en janvier. Déjà, la situation de Lyon était compliquée. Moi, j'étais un joueur en prêt. Je n'ai jamais réellement su, mais je crois que c'est Chelsea qui me rappelle. Lyon, je pense que ça les arrange aussi parce qu'ils doivent faire de la place. Ils achètent Malick Fofana, Saïd Benrahma… A ce moment, il y avait une pandémie de blessés à Chelsea. Tout le monde y gagne », a expliqué Diego Moreira, totalement relancé à Strasbourg.